Цены на цветные металлы - 22-04-22

ЛОНДОН, 23 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 22 апреля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.59% и составила 3245.50 долларов США, цена на медь снизилась на 1.70% и составила 10110.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.54% и составила 2388.50 долларов США, цена на никель снизилась на 2.37% и составила 33107.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.62% и составила 42165.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.35% и составила 4434.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 42416.89 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 82000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.