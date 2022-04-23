В результате взрыва на Гайском горно-обогатительном комбинате в Оренбургской области погибли три человека

На Гайском горно-обогатительном комбинате в Оренбургской области 23 апреля произошел взрыв. Погибли три человека. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

Внештатная детонация взрывчатого вещества произошла на глубине 1,2 км.

В пресс-службе комбината ТАСС рассказали, что на телах погибших нет внешних повреждений.

В региональной прокуратуре сообщили, что эвакуировано 88 рабочих. На комбинате уточнили, что рабочие самостоятельно выбрались заранее, поскольку у них закончилась смена.

Прокурор области Руслан Медведев поручил организовать проверку по факту инцидента, в рамках которой будут установлены его причины и условия.

По предварительной версии, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности при проведении горно-взрывных работ.

После инцидента возбуждено уголовное дело.

Правительство, муниципалитет и Гайский горно-обогатительный комбинат окажут помощь семьям троих погибших на предприятии шахтеров, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.