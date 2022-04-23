20-22 апреля спасатели вывели из блокады 6 автомобилей и оказали помощь 7 гражданам

С 20 по 22 апреля в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС поступило 6 сигналов о заблокированных автомобилях в разных уголках страны.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, сигналы поступали из Еревана, Апарана - Арагацотнской области, Раздана -Котайкской области и из села Зовашен.

Согласно источнику, прибывшие на место спасатели вывели из блокады 6 автомобилей и оказали соответствующую помощь 7 гражданам.