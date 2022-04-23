Депутаты НС Арцаха обсудили вопросы безопасности с главами райадминистраций и мэрии Степанакерта

22 апреля представители фракций Национального Собрания Арцаха встретились с руководством мэрии Степанакерта, членами Совета старейшин, руководителями учебно-воспитательных заведений.

Как сообщили Арменпресс в Национальном Собрании Республики Арцах, обсуждались вопросы, связанные с внешними вызовами, статусом Арцаха и вопросами безопасности.

«Городские власти во главе с мэром Давидом Саргсяном подняли вопросы, вызывающие их озабоченность», — говорится в заявлении.

Согласно источнику, накануне парламентские силы совершили совместные поездки в регионы республики, встретились с избирателями, представили проблемы, стоящие перед Арцахом, дали соответствующие оценки. Депутаты заверили, что готовы объединиться для преодоления существующих вызовов, призвали действовать сообща, сплоченно.