Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с Шарлем Мишелем

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

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Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили процесс реализации достигнутых в ходе встречи председателя Европейского совета, премьер-министра Армении и президента Азербайджана в Брюсселе 6 апреля договоренностей, сложившуюся в регионе ситуацию и ряд вопросов повестки отношений Армения-ЕС.

Шарль Мишель еще раз подтвердил приверженность ЕС способствовать диалогу между Арменией и Азербайджаном.