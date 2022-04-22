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Пашинян и Мишель обсудили работу, направленную на установление мира на Южном Кавказе

Пашинян и Мишель обсудили работу, направленную на установление мира на Южном Кавказе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Как сообщает Арменпресс, об этом Мишель написал на своей странице в Twitter.

«Мы обсудили с премьер-министром Николом Пашиняном перспективы дальнейшей работы по продвижению стабильного, мирного и благополучного будущего на Южном Кавказе. ЕС по-прежнему привержен поддержке армяно-азербайджанского диалога», — написал Мишель.


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