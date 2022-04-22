Байден признал Геноцид армян только для того, чтобы позволить продолжиться другому геноциду: Newsweek

Президент США Джо Байден признал Геноцид армян только для того, чтобы позволить продолжиться другому геноциду. Как сообщает Арменпресс, такое мнение высказал специалист по связям с общественностью Стефан Печдималджи, чья статья была опубликована в американском журнале Newsweek.

Автор статьи отмечает, что официально признав Геноцид армян, президент Байден выполнил свое предвыборное обещание возложить на Турцию ответственность за ее роль в массовых убийствах более 1,5 миллиона армян наряду с ассирийцами и греками в последние дни существования Османской империи.

«В то время как американские армяне приветствовали это историческое и давно назревшее заявление, дух его намерений был недолгим, поскольку президент Байден еще до того, как высохли чернила, принял решение, которое имело широкомасштабные последствия и стоило жизни армянам. Через несколько дней после признания Геноцида армян он отказался от резолюции 907 “Акта о поддержке свободы”, которая запрещает иностранную помощь Азербайджану, что было предвестником грядущих событий.

Во многих отношениях Байден признал Геноцид только для того, чтобы позволить продолжиться другому геноциду», - говорится в статье.

По словам колумниста, для того чтобы полностью понять, почему американские армяне чувствуют себя обиженными президентом Байденом, несмотря на его историческое заявление, необходимо взглянуть на неравенство в отношениях США между Арменией и Азербайджаном после развязанной Баку войны в 2020 году против армян, живущих на своей исконной родине в Нагорном Карабахе.

«Для американских армян Нагорно-Карабахская война 2020 года стала ярким напоминанием о Геноциде армян и о том, как мир продолжает закрывать глаза на их страдания. С помощью Турции Азербайджан начал свою несправедливую войну, пытаясь уничтожить этнических армян, проживающих в Нагорном Карабахе, и в то же время начал непрекращающуюся кампанию по стиранию их истории и существования в регионе путем осквернения и сноса армянского наследия и культурных объектов, включая церкви, монастыри и кладбища, которые существуют сотни лет.

Нарушая все нормы обычных вооружений, Азербайджан обстрелял населенные пункты и родильный дом в Степанакерте, столице Арцаха, баллистическими ракетами и кассетными боеприпасами, которые запрещены международным сообществом», - говорится в статье.

Стефан Печдималджи напоминает, что в хоце 44-дневной войны Азербайджан также применил оружие массового поражения, содержащее отравляющие вещества, в том числе боеприпасы с белым фосфором, в районах проживания гражданского населения, что явилось явным нарушением международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций и Конвенции о запрещении химического оружия, подписанных Азербайджаном.

«Несмотря на эти зверства, которые были представлены всюду, президент Байден ничего не сделал. Во всяком случае, он удвоил свою беззаботность, когда дело дошло до военных преступлений Азербайджана, призвав выделить 164 миллиона долларов США в качестве военной помощи Баку в бюджетном предложении Белого дома на 2023 финансовый год, предложив при этом сократить американскую помощь Армении на 47 процентов ( $24 млн) и без указания суммы для Арцаха.

Для президента, который пришел к власти, заявив, что права человека будут в центре его внешней политики, это последнее бюджетное предложение противоречит заявленным целям. Давайте посмотрим на факты. Частый гость в различных списках нарушений прав человека, Азербайджан, конечно, не разочаровывает. Human Rights Watch назвала права человека в Азербайджане «ужасающими» в 2019 году, а во время конфликта 2020 года обвинила Азербайджан в издевательствах и пытках армянских военнопленных. По данным «Репортеров без границ», Азербайджан занимает 167 место из 180 стран в Индексе свободы прессы. А в отчете Госдепартамента США за 2020 год Баку обвиняется в целом ряде нарушений прав человека, включая «незаконные или произвольные убийства» и «жесткие ограничения свободы слова, прессы и интернета», - отмечает Печдималджи.

По его словам, награждение таких деспотов, как президент Азербайджана Ильхам Алиев, иностранной помощью, посылает миру неверный сигнал.

Что еще более тревожно, отмечает колумнист, так это то, что новое бюджетное предложение президента Байдена также появилось в то время, когда Азербайджан продолжает нарушать соглашение о прекращении огня с Арменией и использует войну в Украине как отвлечение внимания, чтобы разжечь новые боевые действия в регионе и усилить напряженность на армяно-азербайджанской границе и на линии соприкосновения: в последние недели произошла эскалация насилия, когда Азербайджан открыл огонь по армянским деревням, и появились сообщения о возобновлении перестрелок с армянскими жертвами.

«И чтобы не отставать, Азербайджан дошел до того, что отключил весь газ и электричество армянам, проживающим в Нагорном Карабахе, оставив более 100 000 человек без тепла в условиях мороза.

Прибегая к кампании запугивания армян в Нагорном Карабахе, они подчеркивают истинное лицо и намерения Азербайджана. Их действия говорят о многом, но тишина, исходящая из Белого дома, оглушает», - подчеркивает Печдималджи.

Однако он считает, что еще не поздно, так как у Байдена еще есть время изменить курс в отношении Азербайджана и его нефтедиктатора.

«Если Байден действительно хочет почтить память жертв Геноцида армян и предотвратить повторение подобного зверства, то он сделает то, что правильно, и поддержит 907-ю резолюцию “Акта о поддержке свободы”», - заключил колумнист.