Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-04-22

ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 22 апреля, курс доллара США сократился на 0.49 драмa и составил 467.28 драм. Курс евро сократился на 4.46 драмa и составил 505.36 драм. Курс российского рубля вырос на 0.10 драмa и составил 6.40 драм. Курс британского фунта сократился на 7.78 драмa и составил 603.17 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 118.60 драмa и составила 29200.98 драм. Цена серебра сократилась на 8.74 драмa и составила 370.25 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.