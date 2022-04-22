Мэр Еревана Грачья Саргсян принял посла США в Армении Линн Трейси

Мэр Еревана Грачья Саргсян принял чрезвычайного и полномочного посла США в Армении г-жу Линн Трейси. Касаясь взаимодействия между мэрией Еревана и посольством США, мэр выразил удовлетворение процессом реализации совместных проектов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, в ходе встречи стороны обменялись мыслями относительно осуществления новых совместных проектов, курсов повышения квалификации и обмена опытом. Представив послу процесс транспортных реформ, мэр подчеркнул важность применения успешного опыта Лос-Анджелеса в Ереване.

Выразив благодарность за теплый прием, г-жа посол подтвердила готовность расширять взаимодействие с мэрией Еревана. Г-жа Линн Трейси также отметила, что посольство готово и дальше продолжать оказывать содействие в осуществлении новых инициатив в различных сферах.