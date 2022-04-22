Путин и Мишель обсудили Нагорный Карабах

Состоялся продолжительный телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, в числе других вопросов была затронута также тематика обеспечения стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе, в том числе с учётом проведённых в последнее время Владимиром Путиным и Шарлем Мишелем контактов с лидерами Армении и Азербайджана.

“Подтверждена принципиальная важность последовательного выполнения основополагающих трёхсторонних договорённостей Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

В этом контексте президент России сообщил о предпринимаемых шагах, нацеленных на реализацию проектов по восстановлению экономических и транспортных связей, а также на запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы и переговоров по выработке мирного договора между двумя странами”, - говорится на сайте Кремля.