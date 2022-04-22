В Пекине призвали использовать G20 для обсуждения экономики, а не Украины

КНР считает, что G20 следует использовать для обсуждения экономики, а не украинского кризиса, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в ответ на заявление стран G7 против участия РФ в мероприятиях "Большой двадцатки",передает Арменпресс.

"Мы обратили внимание на соответствующее заявление стран G7. "Большая двадцатка" и соответствующие международные организации являются площадками для обсуждения международных финансово-экономических вопросов, а не украинской проблемы", - заявил дипломат.

Ранее страны "семерки" в своем заявлении заявили о том, что Россия не должна получать средства от международных финансовых институтов, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк, а также выразили сожаление в связи с участием России в международных форумах, включая встречи G20, Международного валютного фонда и Всемирного банка на этой неделе.