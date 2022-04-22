Президент Ваагн Хачатурян принял министра труда и социальных вопросов Армении Нарека Мкртчяна
Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян принял министра труда и социальных вопросов Нарека Мкртчяна.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, на встрече речь шла о реализуемых министерством работах и проектах.
Состоялся обмен мыслями по поводу возможности сотрудничества Аппарата Президента Республики и Министерства в рамках рядя проектов.
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