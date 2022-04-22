Выделенные на противодействие последствиям 44-дневной войны средства составили 1,9% от ВВП

Фискальная политика Республики Армения на 2021 год была направлена на расширение экономических возможностей. Как сообщает Арменпресс, об этом на заседании правительства заявил заместитель министра финансов Армен Айрапетян.

Представляя годовой отчет об исполнении государственного бюджета за 2021 год, он отметил, что в результате сопоставления фискальной и денежно-кредитной экономической политики в 2021 году ВВП составил 5,7 процента против прогнозируемых 3,2 процента на начало года.

«В результате улучшения уровня налоговых поступлений план налоговых поступлений перевыполнен на 147 млрд драмов, увеличившись на 14,5% по сравнению с предыдущим годом, в результате чего показатель налог-ВВП улучшился на 0,3 п.п. по сравнению с предыдущим годом, и в 2021 году мы зафиксировали исторически самый высокий уровень показателя налог-ВВП - 22,7%», — сказал он.

По словам замминистра финансов, параллельно со снижением долговой нагрузки улучшилась и структура долга, доля драмового долга достигла 28,8% вместо прогнозируемых 27,5%.

«В 2021 году было потрачено на 153 млрд драмов больше запланированного. Выполнение капитальных расходов правительства в 2021 году было самым высоким за последние годы, достигнув 100 процентов от годового плана и составив 216 млрд драмов», - сказал он, добавив, что средства, выделенные на противодействие последствиям 44-дневной войны в Арцахе, составили 132,9 млрд драмов или 1,9% ВВП.