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Президент Туркменистана направил поздравительное послание президенту Армении по случаю дня рождения

Президент Туркменистана направил поздравительное послание президенту Армении по случаю дня рождения

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное послание президенту Армении Ваагну Хачатуряну по случаю дня рождения. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании говорится:

«От всей души поздравляю и направляю Вам наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, а дружественному народу Армении - мира, дальнейшего прогресса и процветания». 


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