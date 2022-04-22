Президент Туркменистана направил поздравительное послание президенту Армении по случаю дня рождения

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное послание президенту Армении Ваагну Хачатуряну по случаю дня рождения. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании говорится:

«От всей души поздравляю и направляю Вам наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, а дружественному народу Армении - мира, дальнейшего прогресса и процветания».