Пашинян коснулся обсуждений, начавшихся после заявления о призывах снизить планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха







«Предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию Нагорного Карабаха в 2016 году являются не более чем документом для снижения планки, потому что ключевым смыслом этого документа была отсрочка статуса Нагорного Карабаха на неопределенный срок. Неопределенность означала десятилетия, если не больше. Таким понижением планки в предложениях 2016 года стало предложение делегировать вопрос определения статуса Нагорного Карабаха международным инстанциям, причем тем инстанциям, которые ранее высказали свою позицию по этому вопросу в рамках территориальной целостности Азербайджана. Таков был призыв снизить планку на Лиссабонском саммите ОБСЕ в 1996 году, таков был призыв к общему государству в 1999 году. Таким стремлением снизить планку был процесс Квеста 2001 года, Мадридские принципы 2007 года, на которых основывались три предложения января, июля и августа 2016 года. Такие прямые и косвенные призывы к снижению планки содержались в различных документах, принятых различными международными органами с 1990-х годов. "То, что значение этих фактов тщательно скрывалось от нашего общества, не означает, что их не было", - подчеркнул Пашинян.



По словам премьер-министра РА, в этом весь нюанс ситуации, который он считает необходимым, чтобы об этом знала общественность. По его словам, тот факт, что он открывает как можно больше карт общественности, является доказательством того, что подотчетность общественности является для него важным обстоятельством.



"В краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном плане наша тактика заключается в следующем: обеспечить такую ситуацию или такое решение, чтобы арцахец жил в Арцахе, и, как я сказал в своем выступлении в парламенте 14 апреля, жил так, чтобы себя чувствовал, считал себя карабахцем, арцахцем и армянином.

Любое разрешение нагорно-карабахской проблемы или событие в Нагорном Карабахе, которое не только не обеспечит эти условия, но и не будет гарантировано, неприемлемо для нас и никогда не будет приемлемым", - подчеркнул Пашинян.



По словам главы государства, "в этом суть вопроса, остальное - тосты".



«И силы, которые хотят, чтобы правительство Армении приняло эти тосты, в результате чего будет развязана новая война, Арцах будет очищен от армян, они сдали, они сдают не только Арцах, но и Республику Армения. Но мы можем быть уверены, что мы этого не допустим, народ Армении этого не допустит. Мы не допустим никаких провокационных заявлений, направленных на то, чтобы отвлечь нас от мирной повестки дня. Мы этого не допустим, потому что убеждены, что именно мирная повестка обеспечит будущее Республики Армения и Арцаха», — заключил Пашинян. ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр РА Никол Пашинян сослался на последовавшие за его заявлениями о международных призывах к снижению планки статуса Нагорного Карабаха дискуссии, заявления о том, что о таком призыве ранее не было известно. Как сообщает «Арменпресс» , на заседании правительства премьер-министр счел эти заявления недоумением.«Предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию Нагорного Карабаха в 2016 году являются не более чем документом для снижения планки, потому что ключевым смыслом этого документа была отсрочка статуса Нагорного Карабаха на неопределенный срок. Неопределенность означала десятилетия, если не больше. Таким понижением планки в предложениях 2016 года стало предложение делегировать вопрос определения статуса Нагорного Карабаха международным инстанциям, причем тем инстанциям, которые ранее высказали свою позицию по этому вопросу в рамках территориальной целостности Азербайджана. Таков был призыв снизить планку на Лиссабонском саммите ОБСЕ в 1996 году, таков был призыв к общему государству в 1999 году. Таким стремлением снизить планку был процесс Квеста 2001 года, Мадридские принципы 2007 года, на которых основывались три предложения января, июля и августа 2016 года. Такие прямые и косвенные призывы к снижению планки содержались в различных документах, принятых различными международными органами с 1990-х годов. "То, что значение этих фактов тщательно скрывалось от нашего общества, не означает, что их не было", - подчеркнул Пашинян.По словам премьер-министра РА, в этом весь нюанс ситуации, который он считает необходимым, чтобы об этом знала общественность. По его словам, тот факт, что он открывает как можно больше карт общественности, является доказательством того, что подотчетность общественности является для него важным обстоятельством."В краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном плане наша тактика заключается в следующем: обеспечить такую ситуацию или такое решение, чтобы арцахец жил в Арцахе, и, как я сказал в своем выступлении в парламенте 14 апреля, жил так, чтобы себя чувствовал, считал себя карабахцем, арцахцем и армянином.Любое разрешение нагорно-карабахской проблемы или событие в Нагорном Карабахе, которое не только не обеспечит эти условия, но и не будет гарантировано, неприемлемо для нас и никогда не будет приемлемым", - подчеркнул Пашинян.По словам главы государства, "в этом суть вопроса, остальное - тосты".«И силы, которые хотят, чтобы правительство Армении приняло эти тосты, в результате чего будет развязана новая война, Арцах будет очищен от армян, они сдали, они сдают не только Арцах, но и Республику Армения. Но мы можем быть уверены, что мы этого не допустим, народ Армении этого не допустит. Мы не допустим никаких провокационных заявлений, направленных на то, чтобы отвлечь нас от мирной повестки дня. Мы этого не допустим, потому что убеждены, что именно мирная повестка обеспечит будущее Республики Армения и Арцаха», — заключил Пашинян.