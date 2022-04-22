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Никол Пашинян считает показатели марта 2022 года абсолютным рекордом за всю историю Армении

Никол Пашинян считает показатели марта 2022 года абсолютным рекордом за всю историю Армении
ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает показатели марта 2022 года по количеству рабочих мест абсолютным рекордом за всю историю Армении. Как сообщает «Арменпресс», на заседании правительства премьер-министр отметил, что в марте 2022 года было зарегистрировано 654 тысячи 784 оплачиваемых рабочих мест, что на 5,3% больше, чем в марте 2021 года, на 12,1% больше, чем в марте 2019 года, на 22,4% больше, чем в марте 2018 года.

«С 2018 года у нас зарегистрировано 120 660 новых рабочих мест. Но есть проблема с методологией. Мы не можем различить, какие из них вновь созданные, какие просто вышли из тени», — сказал премьер-министр.

Касаясь среднемесячной заработной платы за март 2022 года, Никол Пашинян подчеркнул, что она составила 243 тысячи 607 драмов, что на 32 тысячи 202 драма или 15,2% больше, чем в марте 2021 года, на 59 тысяч 730 драмов или 32,4% больше, чем в марте 2019 год, на 69 тысяч 530 драмов или на 39,9% больше, чем в марте 2018 года, 
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