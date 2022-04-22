Урожай зерна в России в 2022 году может составить до 130 млн тонн

Урожай зерна в России в текущем году может составить от 123 млн тонн до 130 млн тонн. Как передает Арменпресс, об этом сообщил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин на агрофоруме "Западные санкции: крах российского рынка продовольствия или точка роста?".

"В этом сезоне мы полностью обеспечены, есть отличные прогнозы на урожай. И, наверное, здесь прогноз Минсельхоза в 123 млн тонн - он самый консервативный. Все внешние источники говорят о том, что, по их оценкам, он будет выше. Поэтому в среднем где-то колеблется от 123 млн тонн до 130 млн тонн", - сказал Зернин.

Он отметил, что Россия является крупнейшим поставщиком пшеницы на мировой рынок, при этом полностью обеспечивает потребности внутреннего рынка. Ключевыми регионами сбыта российского зерна являются страны Ближнего Востока и Северной Африки, добавил Зернин.

"Мы стабильно производим последние три года более 120 млн тонн зерна, из них потребляем где-то порядка 80 млн тонн. Соответственно, все остальное - это наши дополнительные резервы и потенциал на экспорт", - подчеркнул глава союза.

Ранее Минсельхоз сообщал о том, что урожай зерна в России в 2022 году может составить 123 млн тонн. Согласно данным Росстата, урожай зерновых в России в 2021 году составил 121,4 млн тонн, в 2020 году - 133,5 млн тонн.