Проявления политики геноцида по отношению к армянам не ограничиваются Геноцидом армян 1915 года: посол РА во Франции







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В ходе своего выступления посол Толмаджян напомнил, что проявления политики геноцида в отношении армян на его родине не ограничиваются Геноцидом армян 1915 года. Они начались в конце 19 века, с резни армян в Османской империи в 1894-1895 годах, и продолжились в 20 веке, дойдя до наших дней, последними проявлениями которых были война в Арцахе, и осуществленные там Азербайджаном этнические чистки и убийства мирного населения.



На мероприятии выступили мэр Шарантон-ле-Пона Эрве Гикель, заместитель председателя Комитета по иностранным делам Национального собрания Франции Мишель Эрбион и председатель департамента Валь-де-Марн Оливье Капитанио. В церемонии приняли участие председатель комитета Сената Франции по международным отношениям и обороне Кристиан Камбон, председатель комитета Сената по культуре и образованию Лоран Лафон, мэр города Сен-Морис Игорь Семон, Мари-Франсуа Парен, мэр Мезон-Алфора, другие руководители городов.



В мероприятии также приняли участие новоизбранный предстоятель Армянской епархии Франции отец Григор Хачатрян и духовный пастырь Альфорвиля отец Тирайр Келеджян.



В церемонии поминовения также принял участие французский депутат Мишель Эрбийо. Депутат сделал пост в своем микроблоге в Twitter и опубликовал фотографии.



"Сегодня, как и каждый год, я присутствовал на мероприятии, посвященном памяти жертв Геноцида армян", - написал французский депутат. ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 20 апреля перед армянским хачкаром в Шарантон-ле-Пон, Франция, состоялась торжественная церемония, посвященная 107-й годовщине Геноцида армян, с участием руководства департамента Валь-де-Марн, многочисленных мэров, депутатов Национального собрания и Сената Франции.Как сообщает «Арменпресс» , об этом стало известно из сообщения, распространенного посольством Армении во Франции.В ходе своего выступления посол Толмаджян напомнил, что проявления политики геноцида в отношении армян на его родине не ограничиваются Геноцидом армян 1915 года. Они начались в конце 19 века, с резни армян в Османской империи в 1894-1895 годах, и продолжились в 20 веке, дойдя до наших дней, последними проявлениями которых были война в Арцахе, и осуществленные там Азербайджаном этнические чистки и убийства мирного населения.На мероприятии выступили мэр Шарантон-ле-Пона Эрве Гикель, заместитель председателя Комитета по иностранным делам Национального собрания Франции Мишель Эрбион и председатель департамента Валь-де-Марн Оливье Капитанио. В церемонии приняли участие председатель комитета Сената Франции по международным отношениям и обороне Кристиан Камбон, председатель комитета Сената по культуре и образованию Лоран Лафон, мэр города Сен-Морис Игорь Семон, Мари-Франсуа Парен, мэр Мезон-Алфора, другие руководители городов.В мероприятии также приняли участие новоизбранный предстоятель Армянской епархии Франции отец Григор Хачатрян и духовный пастырь Альфорвиля отец Тирайр Келеджян.В церемонии поминовения также принял участие французский депутат Мишель Эрбийо. Депутат сделал пост в своем микроблоге в Twitter и опубликовал фотографии."Сегодня, как и каждый год, я присутствовал на мероприятии, посвященном памяти жертв Геноцида армян", - написал французский депутат.