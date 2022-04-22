На участке трассы Ванадзор-Ташир под названием Пушкинские повороты установлен памятник Александру Пушкину
16:02, 22 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 22 апреля заместитель Председателя НС РА Акоп Аршакян принял участие в торжественной церемонии открытия памятника А.С.Пушкину на участке под названием Пушкинские повороты автодороги Ванадзор-Ташир.
Как сообщили «Арменпресс» в Национальном Собрании РА, члены Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между НС РА и Российской Федерацией, послы, представляющие дипломатический корпус двух стран, Вагаршак Арутюнян и Сергей Копыркин, присутствовали заместитель министра иностранных дел Жанна Андреасян и представители русской общины.
В этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Арменией и Россией. В рамках этого юбилея проходит 34-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Национальным Собранием Республики Армения и Федеральным Собранием Российской Федерации, на этот раз в Степанаване.
Вице-спикер НС РА, сопредседатель армяно-российской межпарламентской комиссии Акоп Аршакян в своем приветственном слове подчеркнул, что открытие статуи свидетельствует о культурных связях, богатых традициях и тесных дружеских отношениях между Арменией и Россией. Он выразил уверенность, что творчество Пушкина является объектом всемирного наследия, а в его честь установлены памятники во многих городах мира. В Армении установлены памятники в Ереване, Гюмри и Степанаване. С 1937 г. действует школа имени Пушкина, имя великого поэта носит одна из центральных улиц столицы.
«Открытие статуи сегодня очень важно. Оно утверждается с уважением к великому сыну России и является ярким свидетельством многовековых традиций дружбы и взаимопонимания, сложившихся между нашими народами. Символично, что памятник возводится в этом, знаменательном для наших стран, году», - сказал Акоп Аршакян.
В своем вступительном слове Председатель Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Российской Федерации Виктор Бондарев назвал символичным открытие статуи, отметив, что она является еще одним красноречивым свидетелем многовековой дружбы двух народов.
Отмечается, что в течение последних трех лет вопрос об открытии памятника неоднократно поднимал депутат НС РА, представитель русской общины Алексей Сандиков. Он поблагодарил 90-летнего скульптора Шаварша Ованнисяна за творческую мысль и точное воспроизведение образа Пушкина.
Затем студенты прочитали произведения известного поэта, после чего присутствующие возложили цветы к памятнику великому поэту.
В знак дружбы двух народов Акоп Аршакян и Виктор Бондарев посадили рядом с памятником дерево.
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