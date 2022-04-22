Время в Ереване: 11:07:36,   22 Апрель

Oценки о роспуске сопредседателей Минской группы ОБСЕ не обоснованы: Пашинян

Oценки о роспуске сопредседателей Минской группы ОБСЕ не обоснованы: Пашинян
ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что одним из важных результатов переговоров с президентом РФ является подчеркивание важности международного мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ в контексте урегулирования нагорно-карабахской проблемы с вытекающими из этого политическими последствиями.

«Если отметить, что российские, французские и американские сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетили Армению за несколько дней до моего визита в Москву, то можно сказать, что оценки о роспуске сопредседателей Минской группы ОБСЕ необоснованны", - подчеркнул Пашинян, сообщает «Арменпресс».

Премьер-министр ясно видит, что все страны-сопредседатели остаются приверженными своему мандату по урегулированию Нагорного Карабаха, несмотря на то, что события на Украине создали трудности для совместной работы сопредседателей.

"Но более того, тот факт, что даже в этих условиях сопредседатели действуют, совершают визиты в регион, фиксируют на политическом уровне свою приверженность поддержке урегулирования Нагорного Карабаха, дает ощутимые основания для оптимизма", - подчеркнул Пашинян.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]