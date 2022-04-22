В УВКБ ООН указали на значительное ухудшение положения беженцев из-за событий на Украине

Cобытия на Украине существенно ухудшили положение беженцев во всем мире. Такое мнение высказал и.о. руководителя офиса Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Германии Роланд Банк в опубликованном в пятницу интервью медиагруппе Funke, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Конфликт еще больше усугубил положение многих из примерно 84 млн перемещенных лиц на земле, после того как продовольствие во всем мире уже стало дефицитом и значительно подорожало", - отметил Банк. Кроме того, он подчеркнул, что рост цен на топливо также создает новые проблемы для гуманитарных поставок и работы УВКБ ООН.

В четверг Международная организация по миграции (МОМ), сославшись на проведенное с 11 по 17 апреля исследование, сообщила, что свыше 7,7 млн жителей Украины или 17% населения стали внутренне перемещенными лицами со времени начала специальной военной операции России. Таким образом, за указанный период число внутренне перемещенных лиц в стране выросло более чем на 600 тыс.

В свою очередь Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев указало, что с 24 февраля по 20 апреля число покинувших Украину людей достигло 5 085 219. В Россию за этот период прибыли 563 266 беженцев, в Польшу - 2 847 540, в Румынию - 763 769, в Венгрию - 476 213.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.