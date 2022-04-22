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Марсельский дворец Фаро осветили цветами армянского флага в память о жертвах Геноцида армян

Марсельский дворец Фаро осветили цветами армянского флага в память о жертвах Геноцида армян
ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Дворец Фаро в Марселе был освещен цветами армянского флага в память о жертвах Геноцида армян. Как сообщает «Арменпресс», об этом в своем микроблоге "Twitter" написал мэр Марселя Бенуа Паян.

«Сегодня вечером в Марселе Fарo был освещен в память о 1,5 миллионах армян, которые были замучены, депортированы, заключены в тюрьмы и убиты из-за геноцидного безумия расистских лидеров. Давайте пообещаем сегодня, что мы никогда не позволим снова восстать дикому зверю национализма», — написал мэр Марселя.
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