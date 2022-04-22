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Я придаю большое значение развитию армяно-китайских отношений: Си Цзиньпин

Я придаю большое значение развитию армяно-китайских отношений: Си Цзиньпин
ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное послание Президенту КНР Ваагну Хачатуряну по случаю дня рождения. 

Как сообщили «Арменпресс» в аппарате президента РА, в сообщении, в частности, говорится:

«В последние годы наблюдается поступательное, стабильное развитие армяно-китайских отношений, принципиально продвигается сотрудничество между двумя странами в разных сферах. Я придаю большое значение развитию армяно-китайских отношений, готов приложить с вами совместные усилия для поднятия отношений дружбы и сотрудничества между Арменией и Китаем на новый уровень на благо наших стран и народов».
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