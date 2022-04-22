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Никол Пашинян видит необходимость повышения эффективности российских миротворцев в Арцахе

Никол Пашинян видит необходимость повышения эффективности российских миротворцев в Арцахе
ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Развертывание миротворческих сил Российской Федерации в Нагорном Карабахе неоценимо, с другой стороны, в ряде эпизодов мы видим необходимость повышения эффективности миротворческой деятельности. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

"Вторжение азербайджанских подразделений в зону ответственности миротворческого контингента Российской Федерации в Нагорном Карабахе - Паракухский сектор - крайне тревожный факт, который существенен с точки зрения общей оценки ситуации,и мы надеемся, что миротворческий контингент Российской Федерации в Нагорном Карабахе обеспечит полноценный вывод азербайджанских подразделений", - отметил премьер-министр, подчеркнув важность обеспечения безопасности Нагорного Карабаха, ключевым компонентом которого является бесперебойная и беспрепятственная деятельность Лачинского коридора.
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