С Россией достигнуты важные договоренности о принципах открытия коммуникаций: премьер-министр







«Мы достигли важных договоренностей о принципах открытия региональных коммуникаций, зафиксировав выявление подходов Республики Армения и Российской Федерации. Мы можем зафиксировать общие позиции практически всех наших международных партнеров по этому вопросу. На этом фоне хочу еще раз подтвердить готовность Республики Армения начать строительство железной дороги, соединяющей восток с западом через территорию Республики Армения», - сказал премьер-министр.



Глава государства надеется, что трехсторонняя рабочая группа по этому вопросу под сопредседательством заместителей премьер-министров Российской Федерации, Республики Армения и Азербайджанской Республики в ближайшее время сможет разработать и согласовать необходимые документы для начать процесс. ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В ходе встреч в Российской Федерации Премьер-министр РА Никол Пашинян уделил особое внимание вопросам, связанным с региональной стабильностью и безопасностью. Как сообщает «Арменпресс» , на заседании правительства премьер-министр РА Никол Пашинян, касаясь официального визита в Российскую Федерацию, поблагодарил коллег из Российской Федерации за теплый прием. Пашинян считает этот визит результативным.«Мы достигли важных договоренностей о принципах открытия региональных коммуникаций, зафиксировав выявление подходов Республики Армения и Российской Федерации. Мы можем зафиксировать общие позиции практически всех наших международных партнеров по этому вопросу. На этом фоне хочу еще раз подтвердить готовность Республики Армения начать строительство железной дороги, соединяющей восток с западом через территорию Республики Армения», - сказал премьер-министр.Глава государства надеется, что трехсторонняя рабочая группа по этому вопросу под сопредседательством заместителей премьер-министров Российской Федерации, Республики Армения и Азербайджанской Республики в ближайшее время сможет разработать и согласовать необходимые документы для начать процесс.