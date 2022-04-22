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Продуктовые наборы переданы нуждающимся семьям в Ширакской области по инициативе посольства ОАЭ в Армении

Продуктовые наборы переданы нуждающимся семьям в Ширакской области по инициативе посольства ОАЭ в Армении
ГЮМРИ, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. По инициативе посольства ОАЭ в Армении около 75 нуждающихся семей в Ширакской области получили продуктовые наборы.

Как сообщили «Арменпресс» в посольстве, инициатива реализуется в рамках ежегодной благотворительной программы месяца Рамадан 2022 года по инициативе посольства организацией Красного Полумесяца Эмиратов.

Во время благотворительной программы Рамадан под эгидой благотворительной и гуманитарной организации Красного Полумесяца ОАЭ и Султана ибн Заид Аль Нахайяна нуждающимся семьям во всех регионах Армении будет роздано 800 продуктовых наборов.

Программа реализуется руководством ОАЭ в месяц Рамадан в контексте оказания гуманитарной помощи различным странам мира, в том числе и Армении.
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