Папа Франциск сообщил о переносе новой встречи с патриархом Кириллом

апа Франциск назвал хорошими отношения с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и выразил сожаление в связи с переносом встречи, запланированной на июнь в Иерусалиме, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"(Отношения) очень хорошие. Жаль, что Ватикану пришлось отложить вторую встречу с патриархом Кириллом, которую мы наметили на июнь в Иерусалиме, но наша дипломатия пришла к выводу, что в эти дни такая встреча могла бы привести к большой неразберихе", - сказал понтифик в интервью аргентинскому изданию La Nación.

По словам папы, он всегда выступал за межрелигиозный диалог. "Как вы многократно слышали от меня, для меня согласие стоит выше конфликта", - сказал понтифик.

Комментируя визит в российское посольство в Ватикане, папа сообщил, что был там один. "Я не хотел, чтобы меня кто-либо сопровождал, это было решение, которое принял я, и моя личная ответственность", - рассказал он.

В конце февраля папа Франциск обсудил с российским послом в Ватикане возможность посредничества Святого Престола в урегулировании кризиса вокруг Украины. "Понтифик посетил российское посольство в Ватикане и провел встречу с послом Александром Авдеевым в попытке выступить посредником в конфликте", - сообщало тогда аргентинское агентство Telam, не приводя никаких других деталей встречи.

Первая встреча папы римского Франциска и патриарха Кирилла состоялась в феврале 2016 года на Кубе.