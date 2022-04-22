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В ООН заявили об отсутствии данных, указывающих на геноцид на Украине

В ООН заявили об отсутствии данных, указывающих на геноцид на Украине

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не имеет данных о том, что на Украине во время специальной военной операции России были совершены акты геноцида. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель этого управления Равина Шамдасани.

"У нас нет информации, которая указывала бы на совершение геноцида", - сказала она,

Президент США Джо Байден во время общения с журналистами 12 апреля заявил, что события на Украине кажутся ему геноцидом. Американский лидер отметил при этом, что оценку происходящему должны давать юристы. До этого он употребил аналогичное выражение, выступая с речью в штате Айова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Байдена про геноцид, отмечал, что в Кремле категорически не согласны с такими заявлениями. Он также назвал недопустимой и непростительной подобную риторику лидера страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире.


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