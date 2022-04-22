Зрители увидят на сцене Коко Шанель, Эдит Пиаф, Марину Цветаеву и Фриду Кало: премьера в Гюмрийском театре







«Каждая премьера для театра особенна и важна, но для нас этот еще важнее и особенней, потому что пьесу написал молодой драматург из Гюмри. Художественный совет театра решил, что этот спектакль должен быть поставлен в театре, его должна поставить молодой режиссер Татев Жакян», - сказал Людвиг Арутюнян.



Режиссер добавил, что спектакль особенный тем, что Татев Жакян впервые ставит спектакль в гюмрийском театре, и впервые театр обращается к документальному жанру. Режиссер уверен, что это надолго останется в репертуаре театра.



Людвиг Арутюнян с юмором подчеркнул, что Татев собрала команду, в которую входят только девушки. Режиссер добавил, что выбор не был продуманным, просто так получилось.



Татев Жакян уточнила, что зрители увидят на сцене Коко Шанель, Эдит Пиаф, Марину Цветаеву и Фриду Кало. Она отметила, что отобраны женщины из четырех разных областей искусства, что в то же время позволяет понять, что даже в жизни людей, живущих в разные времена и страны, боль и трагедия иногда совпадают.



«Это история о четырех разных женщинах, которые в конечном итоге, кажется, стали одной», — сказала она.



По словам Татев Жакян , название спектакля «Богема» очень ответственное, очень символичное.



«Богема — это общее чувство художников, как они творят и какое у них внутреннее поле и путь, как создается их искусство, что остается от этого искусства?» это богемно. Нам посчастливилось представить этих четырех женщин не как художниц, а как женщин, какие у них были индивидуальные достижения и потери, чтобы оставить человечеству то, что они оставили после себя. Наша величайшая миссия — показать то, что на самом деле кажется таким светлым и прекрасным, какие страдания и слезы оно несет с собой. Наше выступление раскрывает их истинную преданность, мы говорим, что они преданы искусству и что из себя представляет преданность».



Билеты на 27, 28 и 29 апреля уже проданы. Зрители смогут снова увидеть новый спектакль 8 мая.



«Надеюсь, у нас будет возможность поставить спектакль и в других городах Армении», - заключил Людвиг Арутюнян. ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Зрители увидят Коко Шанель, Эдит Пиаф, Марину Цветаеву и Фриду Кало на премьере спектакля Гюмрийского драматического театра "Богема". Об этом на пресс-конференции в пресс-холле «Арменпресс» заявил директор Гюмрийского драматического театра, художественный руководитель Людвиг Арутюнян, отметив, что премьера состоится 27, 28 и 29 апреля.«Каждая премьера для театра особенна и важна, но для нас этот еще важнее и особенней, потому что пьесу написал молодой драматург из Гюмри. Художественный совет театра решил, что этот спектакль должен быть поставлен в театре, его должна поставить молодой режиссер Татев Жакян», - сказал Людвиг Арутюнян.Режиссер добавил, что спектакль особенный тем, что Татеввпервые ставит спектакль в гюмрийском театре, и впервые театр обращается к документальному жанру. Режиссер уверен, что это надолго останется в репертуаре театра.Людвиг Арутюнян с юмором подчеркнул, что Татев собрала команду, в которую входят только девушки. Режиссер добавил, что выбор не был продуманным, просто так получилось.уточнила, что зрители увидят на сцене Коко Шанель, Эдит Пиаф, Марину Цветаеву и Фриду Кало. Она отметила, что отобраны женщины из четырех разных областей искусства, что в то же время позволяет понять, что даже в жизни людей, живущих в разные времена и страны, боль и трагедия иногда совпадают.«Это история о четырех разных женщинах, которые в конечном итоге, кажется, стали одной», — сказала она.По словам, название спектакля «Богема» очень ответственное, очень символичное.«Богема — это общее чувство художников, как они творят и какое у них внутреннее поле и путь, как создается их искусство, что остается от этого искусства?» это богемно. Нам посчастливилось представить этих четырех женщин не как художниц, а как женщин, какие у них были индивидуальные достижения и потери, чтобы оставить человечеству то, что они оставили после себя. Наша величайшая миссия — показать то, что на самом деле кажется таким светлым и прекрасным, какие страдания и слезы оно несет с собой. Наше выступление раскрывает их истинную преданность, мы говорим, что они преданы искусству и что из себя представляет преданность».Билеты на 27, 28 и 29 апреля уже проданы. Зрители смогут снова увидеть новый спектакль 8 мая.«Надеюсь, у нас будет возможность поставить спектакль и в других городах Армении», - заключил Людвиг Арутюнян.