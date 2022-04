США продали еще 30 млн баррелей нефти из резервов

Министерство энергетики США объявило о присуждении контрактов на продажу еще 30 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва (SPR). Как передает Арменпресс, об этом сообщило ведомство.

Ранее сообщалось, что Минэнерго присудило контракты на продажу 20 млн барр. нефти в мае. Заключение новых соглашений означает, что в мае и июне будет поставлено 50 млн барр.

Топливо будет отгружено следующим 12 компаниям: Atlantic Trading & Marketing, Inc. (2,1 млн барр.), Chevron USA (1,025 млн барр.), Equinor Marketing & Trading (0,7 млн барр.), ExxonMobil Oil Corporation (3,6 млн баррелей), Glencore Ltd. (2,6 млн баррелей), Marathon Petroleum Supply and Trading LLC (2,375 млн барр.), Меркурия (0,5 млн барр.), Motiva Enterprises (4,05 млн барр.), Phillips 66 (2,5 млн барр.), Shell Trading (США) (2,75 млн барр.), Unipec America, Inc. (0,95 млн барр.), Valero Marketing and Supply Company (6,85 млн барр.).

США планируют продать 180 млн барр. нефти из SPR, чтобы бороться с высокими ценами на топливо, с мая по июль планируется высвободить 90 млн барр. Остальные 90 млн барр. – в период с августа по октябрь.