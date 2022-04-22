В связи с 44-дневной войной возбуждены уголовные дела в отношении 60 военно- политических лидеров Азербайджана







«В отдельных случаях преднамеренно обстреливались населенные пункты и мирные жители, гибли мирные жители, нарушались правила ведения войны, применялось запрещенное оружие, уничтожались армянские исторические и культурные ценности, совершалось насилие на почве национальной ненависти, применялись пытки и было совершено убийство", - сказал Давтян.



Артур Давтян коснулся также террористических актов, имевших место в ходе 44-дневной войны.



«Объективные доказательства, полученные по уголовному делу, ясно показывают, что с июня-июля 2020 года известные террористические группировки вербуют наемников из северных районов Сирии. Вербованные наемники бесконтрольно переправлялись в Турцию через турецко-сирийскую государственную границу, а из Турции переправлялись в Азербайджан.



Их военная подготовка проводилась в Азербайджане. По показаниям арестованных нами сирийских наемников, они были специально обучены для ведения боевых действий в горной местности. Им было приказано нацеливаться, убивать и пытать мирное население в населенных пунктах», — сказал Давтян.



По данным генпрокурора, в связи с 44-дневной войной к уголовной ответственности привлечены 60 членов военно-политического руководства Азербайджана. ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Прокуратура располагает объективными доказательствами того, что в ходе 44-дневной войны военно-политическое руководство Азербайджана допустило грубые нарушения международного гуманитарного права. Как сообщает «Арменпресс» , об этом на заседании Постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам НС заявил генеральный прокурор РА Артур Давтян, представляя отчет о деятельности прокуратуры РА в 2021 году.«В отдельных случаях преднамеренно обстреливались населенные пункты и мирные жители, гибли мирные жители, нарушались правила ведения войны, применялось запрещенное оружие, уничтожались армянские исторические и культурные ценности, совершалось насилие на почве национальной ненависти, применялись пытки и было совершено убийство", - сказал Давтян.Артур Давтян коснулся также террористических актов, имевших место в ходе 44-дневной войны.«Объективные доказательства, полученные по уголовному делу, ясно показывают, что с июня-июля 2020 года известные террористические группировки вербуют наемников из северных районов Сирии. Вербованные наемники бесконтрольно переправлялись в Турцию через турецко-сирийскую государственную границу, а из Турции переправлялись в Азербайджан.Их военная подготовка проводилась в Азербайджане. По показаниям арестованных нами сирийских наемников, они были специально обучены для ведения боевых действий в горной местности. Им было приказано нацеливаться, убивать и пытать мирное население в населенных пунктах», — сказал Давтян.По данным генпрокурора, в связи с 44-дневной войной к уголовной ответственности привлечены 60 членов военно-политического руководства Азербайджана.