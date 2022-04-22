В ФРГ создали петицию о прекращении поставок оружия Киеву, заявили в Крыму

Друзья Крыма в Германии инициировали петицию с требованием прекратить поставки вооружений на Украину. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.

"Наши друзья из земли Баден-Вюртемберг инициировали общественную петицию с требованием к правительству Германии прекратить поставки вооружений на Украину. Мы благодарны им за честный, дружественный выбор в пользу денацификации Украины и скорейшего мирного разрешения ситуации", - сказал Мурадов.

По его словам, петиция набрала уже более 25 тысяч подписей.

"Надеемся на то, что к ней будут активно присоединяться все здравомыслящие жители ФРГ", - подчеркнул Мурадов.