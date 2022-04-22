В Сан-Паулу будет отслужена литургия памяти жертв Геноцида армян
12:08, 22 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Член Палаты представителей Национального конгресса Бразилии Гига Пейшоту выступил с заявлением в связи с поминовением жертв Геноцида армян в ходе парламентских слушаний 18 апреля. Как сообщает «Арменпресс», бразильский парламентарий заявил, что в Сан-Паулу будет отслужена литургия по случаю 107-й годовщины Геноцида армян.
«Не могу не упомянуть, что 24 апреля мы проведем в Сан-Паулу литургию памяти жертв Геноцида армян. Более миллиона человек стали жертвами Геноцида армян», - сказал Пейшоту.
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