В Европарламенте выступили за систему противоракетной обороны для ЕС

ЕС нуждается в собственной системе противоракетной обороны. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил глава ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфред Вебер в опубликованном в пятницу интервью газете Münchner Mercur.

"Наряду с укреплением НАТО и уже согласованными силами быстрого реагирования ЕС, нам нужен европейский противоракетный щит", - сказал он. По словам Вебера, Европа также нуждается в подразделениях, которые бы занимались защитой критической инфраструктуры в киберпространстве.

Политик высказался за увеличение затрат на оборону. "Европа должна быть в состоянии защитить себя, - сказал глава фракции. - Сейчас без США мы словно без одежды в условиях бури".