Макрон заявил, что эмбарго на российский газ не обсуждается

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вопрос введения эмбарго на поставки российского газа в Европу может стать предметом обсуждения в рамках санкций по Украине, но на сегодняшний день не обсуждается, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Это вопрос, который может оказаться на столе переговоров, но пока еще не сегодня. По углю и нефти уже ведутся переговоры, по газу еще нет. Мы знаем, какие огромные трудности это вызывает. Поэтому вы уже много лет слышите, что я говорю об энергетическом суверенитете Европы", - сказал Макрон итальянской газете Corriere della Sera.

"Каждый день, когда Россия решает перейти на новый военный, дипломатический или тактический уровень, снижает ее шансы на возвращение к нормальной жизни и снижает нашу способность строить прочный мир", - добавил президент Франции.

Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.