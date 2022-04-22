Количество уголовных дел, расследованных в 2021 году, увеличилось на 10 тысяч по сравнению с предыдущим годом







«Представлю прокурорскую нагрузку по надзору за 44 751 уголовным делом. На одного прокурора приходилось 123 уголовных дела. Средняя загруженность следователя по республике составила 76 уголовных дел», — сказал Давтян.



Касаясь чисто прокурорской работы, Давтян отметил, что при расследовании этих уголовных дел средства прокурорского воздействия не только не уступали в этой нагрузке по количественным показателям и содержательной эффективности, но, наоборот, по основным направлениям можно сказать удвоились.



«За год вынесено около 9 тысяч прокурорских актов. Значительно увеличилось количество прокурорских указаний, за год прокурорами вынесено 5300 указаний , что в два раза больше, чем в прошлом году», — сказал Давтян. ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В 2021 году в производстве всех органов предварительного следствия Республики Армения расследовано 44 751 уголовное дело, что на 10 тысяч больше, чем в предыдущем году. Как сообщает «Арменпресс» , об этом на заседании Постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам НС заявил генеральный прокурор РА Артур Давтян, представляя отчет о деятельности прокуратуры РА в 2021 году.«Представлю прокурорскую нагрузку по надзору за 44 751 уголовным делом. На одного прокурора приходилось 123 уголовных дела. Средняя загруженность следователя по республике составила 76 уголовных дел», — сказал Давтян.Касаясь чисто прокурорской работы, Давтян отметил, что при расследовании этих уголовных дел средства прокурорского воздействия не только не уступали в этой нагрузке по количественным показателям и содержательной эффективности, но, наоборот, по основным направлениям можно сказать удвоились.«За год вынесено около 9 тысяч прокурорских актов. Значительно увеличилось количество прокурорских указаний, за год прокурорами вынесено 5300, что в два раза больше, чем в прошлом году», — сказал Давтян.