Трамп считает, что США проходят самый опасный период в своей истории
11:13, 22 Апрель, 2022
Нынешнее время в истории Соединенных Штатов можно считать самым опасным за всю их историю. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом заявил бывший президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в четверг в штате Флорида.
"Сейчас настал самый опасный период в истории нашей страны <...>. Никогда раньше наш мир не был настолько беззащитен", - сказал он.
"Вооружения сегодня находятся на невиданном доселе уровне. Они есть у нас, но другие [страны] тоже ими обладают. <...> Раньше не было ничего подобного", - заявил Трамп.
Бывший глава Белого дома также отметил, что многие страны, в том числе Иран и Россия, больше не боятся США.
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