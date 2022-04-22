Боксер Эрик Исраелян стал чемпионом Европы среди молодежи
11:09, 22 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Армянский боксер Эрик Исраелян (60 кг) завоевал золотую медаль на молодежном чемпионате Европы по боксу в Болгарии.
Как сообщает «Арменпресс», в финальном поединке Исраелян уверенно одержал победу над представителем Болгарии Кириллом Барисовым. Бронзовая медаль в этой весовой категории досталась представительнице Грузии.
Эрик Исраелян одержал 5 побед на молодежном чемпионате Европы, 3 из которых нокаутом. Нового чемпиона Европы наградил президент Федерации бокса Армении Ованес Овсепян.
В финал вышел также Арес Акопян (67 кг) из сборной Армении, завоевавший серебряную медаль.
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