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Боксер Эрик Исраелян стал чемпионом Европы среди молодежи

Боксер Эрик Исраелян стал чемпионом Европы среди молодежи
ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Армянский боксер Эрик Исраелян (60 кг) завоевал золотую медаль на молодежном чемпионате Европы по боксу в Болгарии.

Как сообщает «Арменпресс», в финальном поединке Исраелян уверенно одержал победу над представителем Болгарии Кириллом Барисовым. Бронзовая медаль в этой весовой категории досталась представительнице Грузии.

Эрик Исраелян одержал 5 побед на молодежном чемпионате Европы, 3 из которых нокаутом. Нового чемпиона Европы наградил президент Федерации бокса Армении Ованес Овсепян.

В финал вышел также Арес Акопян (67 кг) из сборной Армении, завоевавший серебряную медаль.
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