Премьер-министр Украины заявил, что Киев получит грант от Всемирного банка

Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал со Всемирным банком соглашение о выдаче Украине гранта в размере 88,5 миллиона евро из Целевого фонда на политику развития в сфере экономического восстановления. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Во время нашей встречи министр финансов Сергей Марченко подписал со Всемирным банком соглашение о выдаче Украине гранта в размере 88,5 миллиона евро из Целевого фонда на политику развития в сфере экономического восстановления", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс ранее заявил, что банк оценил нанесенный Украине ущерб от боевых действий с точки зрения зданий и инфраструктуры в 60 миллиардов долларов. Владимир Зеленский на круглом столе в рамках мероприятий весенней сессии МВФ заявил, что Украина, по предварительным оценкам, потеряла 550 миллиардов долларов в результате разрушений.