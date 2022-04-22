Омбудсмен РА принял представителей национальных судов Швеции
10:14, 22 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 21 апреля Защитник прав человека Кристине Григорян приняла представителей Департамента национальных судов Швеции, судью Бьорна Линдена и юрисконсульта Людвига Бекинга.
Как сообщили «Арменпресс» в аппарате Защитника прав человека, Кристине Григорян приветствовала международных партнеров, представила гарантии независимости конституционного мандата Защитника прав человека, высокое общественное доверие к институту, выразив готовность содействовать созданию Шведского международного Фонд развития к программе.
В ходе встречи стороны обсудили практические шаги программы, направленной на развитие потенциала судей в Армении – этика, антикоррупционная осведомленность, эффективное сотрудничество между судами и СМИ, которая направлена на повышение доверия общества к судебной системе.
Далее защитник Григорян представила коллегам свои замечания по поводу системы электронной регистрации судебных дел, отсутствия единой статистики, а также процедур дисциплинарного производства в отношении судей.
Кристине Григорян также предложила рассмотреть возможность проведения совместных учений с привлечением полиции, следственных органов, прокуроров и судей в качестве гарантии эффективности расследования отдельных видов дел.
Подводя итоги встречи, стороны выразили готовность к продолжению сотрудничества в рамках запущенной программы.
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