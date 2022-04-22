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Омбудсмен РА принял представителей национальных судов Швеции

Омбудсмен РА принял представителей национальных судов Швеции
ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 21 апреля Защитник прав человека Кристине Григорян приняла представителей Департамента национальных судов Швеции, судью Бьорна Линдена и юрисконсульта Людвига Бекинга.

Как сообщили «Арменпресс» в аппарате Защитника прав человека, Кристине Григорян приветствовала международных партнеров, представила гарантии независимости конституционного мандата Защитника прав человека, высокое общественное доверие к институту, выразив готовность содействовать созданию Шведского международного Фонд развития к программе.

В ходе встречи стороны обсудили практические шаги программы, направленной на развитие потенциала судей в Армении – этика, антикоррупционная осведомленность, эффективное сотрудничество между судами и СМИ, которая направлена на повышение доверия общества к судебной системе.

Далее защитник Григорян представила коллегам свои замечания по поводу системы электронной регистрации судебных дел, отсутствия единой статистики, а также процедур дисциплинарного производства в отношении судей.

Кристине Григорян также предложила рассмотреть возможность проведения совместных учений с привлечением полиции, следственных органов, прокуроров и судей в качестве гарантии эффективности расследования отдельных видов дел.

Подводя итоги встречи, стороны выразили готовность к продолжению сотрудничества в рамках запущенной программы.
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