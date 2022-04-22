В День памяти жертв Геноцида армян в Турции пройдет ряд мероприятий







Посещение могилы Севака Балакчри запланировано на вторую половину дня 24 апреля. Это молодой солдат, убитый 24 апреля 2011 года в своей воинской части на почве ненависти. «На прошлой неделе организация «Субботние матери» выступила с заявлением в память о жертвах Геноцида армян, как задержанных государством, пропавших без вести», - сказал Баграт Эстукян.



Обсуждения и пресс-конференции по теме Геноцида армян запланированы на 24 апреля в различных залах Стамбула. Баграт Эстукян отметил, что ряд местных телеканалов также подготовили программы о Геноциде армян, в некоторых из которых они также примут участие.



Каковы в последнее время дискуссии по вопросу армяно-турецкого диалога, в какой степени он затрагивает проблему Геноцида армян? По словам Баграта Эстукяна, в Турции не ведется больших дискуссий по этому вопросу.



"По большому счету никакого диалога нет. Послы встречаются, но мы не знаем, о чем они говорят. Из прессы мы узнаем, что они встречались в Вене и Москве, но это еще не диалог, потому что нет ни результата, ни развития, ни прогресса. В Турции нет ответа на этот вопрос. Эта тема кажется более актуальной для Армении и там больше интересуются событиями, но в Турции ее нет на повестке дня, нет ощутимого результата", - сказал Баграт Эстукян.



24 апреля исполняется 107 лет со дня первого геноцида ХХ века, организованного Османской империей, Геноцида армян. Накануне Первой мировой войны в Османской империи проживало более 2 миллионов армян. 1915-1923 гг. жертвами турецкой резни за этот период стали около 1,5 миллиона армян, остальные были либо насильственно обращены в ислам, либо нашли убежище в разных странах мира. Факт совершения османским правительством Геноцида армян был обоснован, признан и подтвержден свидетельствами очевидцев, законами, постановлениями, решениями многих государств и международных организаций. Ежегодно 24 апреля в Армении, Арцахе и других странах мира проходят памятные мероприятия.



Анна Гзирян ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В День памяти жертв Геноцида армян ряд мероприятий пройдет 24 апреля в Стамбуле, Турция. В беседе с «Арменпресс» главный редактор армянского раздела еженедельника "Агос" в Стамбуле Баграт Эстукян отметил, что в последние два года были ограничения из-за эпидемии, не так много было возможностей для проведения мероприятий в общественных местах. В этом году ситуация с эпидемией улучшилась, и 24 апреля представители армянской общины проведут ряд мероприятий. В частности, митинг назначен в районе Бешикташ 24 апреля в 19:00. В тот же день Союз прав человека сделает заявление для СМИ.Посещение могилы Севака Балакчри запланировано на вторую половину дня 24 апреля. Это молодой солдат, убитый 24 апреля 2011 года в своей воинской части на почве ненависти. «На прошлой неделе организация «Субботние матери» выступила с заявлением в память о жертвах Геноцида армян, как задержанных государством, пропавших без вести», - сказал Баграт Эстукян.Обсуждения и пресс-конференции по теме Геноцида армян запланированы на 24 апреля в различных залах Стамбула. Баграт Эстукян отметил, что ряд местных телеканалов также подготовили программы о Геноциде армян, в некоторых из которых они также примут участие.Каковы в последнее время дискуссии по вопросу армяно-турецкого диалога, в какой степени он затрагивает проблему Геноцида армян? По словам Баграта Эстукяна, в Турции не ведется больших дискуссий по этому вопросу."По большому счету никакого диалога нет. Послы встречаются, но мы не знаем, о чем они говорят. Из прессы мы узнаем, что они встречались в Вене и Москве, но это еще не диалог, потому что нет ни результата, ни развития, ни прогресса. В Турции нет ответа на этот вопрос. Эта тема кажется более актуальной для Армении и там больше интересуются событиями, но в Турции ее нет на повестке дня, нет ощутимого результата", - сказал Баграт Эстукян.24 апреля исполняется 107 лет со дня первого геноцида ХХ века, организованного Османской империей, Геноцида армян. Накануне Первой мировой войны в Османской империи проживало более 2 миллионов армян. 1915-1923 гг. жертвами турецкой резни за этот период стали около 1,5 миллиона армян, остальные были либо насильственно обращены в ислам, либо нашли убежище в разных странах мира. Факт совершения османским правительством Геноцида армян был обоснован, признан и подтвержден свидетельствами очевидцев, законами, постановлениями, решениями многих государств и международных организаций. Ежегодно 24 апреля в Армении, Арцахе и других странах мира проходят памятные мероприятия.Анна Гзирян