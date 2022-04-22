Европейские индексы - 21-04-22

МОСКВА, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 21 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.98% и составил 14502.41 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.36% и составил 6715.10 пункта, британский FTSE снизился на 0.02% и составил 7627.95 пункта, а российский RTSI вырос на 0.11% и составил 961.46 пункта.