В МГИМО прошла конференция, посвященная 30-летию дипотношений между Россией и Арменией

19-20 апреля в МГИМО состоялась конференция «Российско-армянские отношения: к повестке следующего тридцатилетия», организованная Институтом международных исследований МГИМО. Мероприятие приурочено к 30-ой годовщине установления дипломатических отношений.

Как передает из Москвы координатор Евразийского экспертного клуба Арам Сафарян, соорганизатором конференции выступил Аналитический центр Орбели — ГНКО «Центр общественных связей и информации» администрации премьер-министра Республики Армения.

В рамках сессии «Россия и Армения: союзническое взаимодействие в условиях международного кризиса» эксперты обсудили историческое развитие и перспективы отношений Москвы и Еревана, влияние украинского кризиса на мировую политику и вопросы региональной безопасности на Южном Кавказе. Отдельная секция была посвящена 30-летию дипломатических отношений между Россией и Арменией, на которой эксперты рассмотрели союзнические отношения двух стран. На сессии «Евразийская интеграция на современном этапе: вызовы и возможности» исследователи обсудили эволюцию интеграционных форматов и трансформацию идентичностей на примере Москвы и Еревана.

Второй день конференции был посвящен безопасности на Южном Кавказе. Участники проанализировали армяно-азербайджанский конфликт в военно-политическом и информационном измерении, приоритеты региональных и внерегиональных игроков, в том числе Грузии и Турции.

МГИМО на конференции представляли декан факультета международных отношений А.А.Сушенцов, директор ИМИ М.А.Сучков, директор Центра экспертизы санкционной политики ИМИ Е.Я.Арапова, ведущий научный сотрудник ИМИ, главный редактор журнала «Международная аналитика» С.М.Маркедонов, ведущий научный сотрудник Лаборатории анализа международных процессов ИМИ А.А.Токарев, ведущие научные сотрудники Центра евроазиатских исследований ИМИ Ю.А.Никитина и И.В.Болгова. Организатором конференции выступил директор ЛАМП ИМИ Н.Ю.Силаев.

В экспертных дискуссиях приняли участие директор Центра анализа стратегий и технологий Р.Н.Пухов, директор Армянского филиала Института стран СНГ А.А.Маркаров, заведующий кафедрой мировой политики и международных отношений Института права и политики Российско-Армянского университета Р.Г.Эламирян, исследователь Института Кавказа Г.Г.Микаелян, доцент кафедры политологии Ереванского Государственного Университета Н.С.Галстян, главный редактор специализированного сайта Научного общества кавказоведов А.Г.Арешев, руководитель НПО «Интеграция и развитие», координатор Евразийского экспертного клуба А.В.Сафарян, заведующий кафедрой политологии Института права и политики Российско-Армянского университета О.Л.Саргсян, ведущие эксперты Центра Орбели Т.Г.Ованнисян и Д.Г.Меликян, руководитель Центра экономических и политических стратегических исследований Б.П.Погосян, политический аналитик А.Г.Халатян.

По мнению ведущего эксперта Центра Орбели Д.Г.Меликяна, Россия и Армения переживают сложнейший и важнейший период в постсоветской истории, который может отразиться на развитии всего Южного Кавказа. Это обуславливает необходимость заполнения пробела сотрудничества исследовательского сообщества и доведения позиций до широкой общественности.

Значение диалога между российскими и армянскими экспертами отметил и директор ЛАМП ИМИ Н.Ю.Силаев. «Важно сближать не столько внешнеполитические видения, сколько картины мира, из которых исходят в Москве и Ереване при принятии политических решений». «Хотя союзнические отношения существуют давно и снабжены многочисленными прочными институтами, немного не хватает достроенности в экспертной сфере, чему будет способствовать сотрудничество между МГИМО и Центром Орбели», — подчеркнул эксперт.

В ходе конференции проректор по научной работе МГИМО А.А.Байков и руководитель Аналитического центра Орбели М.К.Яланузян подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между МГИМО и Центром.