Очередное заседание правительства Армении состоится 22 апреля, в 15:00
Очередное заседание правительства Армении состоится 22 апреля, в 15:00. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 21:10 Очередное заседание правительства Армении состоится 22 апреля, в 15:00
- 21:03 США и Франция не выражали готовности возобновить работу сопредседательства Минской группы: Захарова
- 20:47 Председатель Постоянной комиссии парламента Греции принял участие в посвященном Геноциду армян мероприятии
- 20:40 Премьер Дании заявила о предоставлении военной помощи Киеву на $90 млн
- 20:28 Илон Маск готов заплатить 46,5 миллиарда долларов за Twitter
- 20:15 США закрыли порты для российских судов
- 20:10 В МГИМО состоялась конференция, приуроченная к 30-летию установления дипотношений Армения-РФ
- 20:04 Россия ввела санкции в отношении 61 гражданина Канады
- 19:58 Верховная рада Украины увеличила на 200 млрд гривен расходы на оборону
- 19:43 Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за ситуации на Украине
- 19:34 В Швеции прогнозируют пик COVID-19 в мае
- 19:16 В полицию поступил звонок о бомбе в самолете, осуществляющем рейс Ереван-Москва
- 18:49 Байден встретился с премьером Украины
- 18:43 Президент Украины встретился с премьерами Испании и Дании
- 18:31 Председатель Комитета Сената Франции принял участие в посвященном годовщине Геноцида армян мероприятии
- 17:45 Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 507 млн
- 17:40 Предстоящие на 22 апреля мероприятия
- 17:21 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 21-04-22
- 17:20 Азиатские индексы выросли - 21-04-22
- 17:12 Талибы заблокировали TikTok
- 16:46 Половина смертей в Армении связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями: главный кардиолог
- 16:38 Украина планирует создать транспортные коридоры через страны Балтии
- 16:29 Авиакомпания FLYONE ARMENIA организовала день открытых дверей для бортпроводников
- 16:11 Инфляция в еврозоне в марте достигла абсолютного рекорда
- 16:05 Американский город Саутфилд объявил 24 апреля Днем памяти жертв Геноцида армян
21:06, 15.04.2022
1660 просмотров В Мардакертском районе зафиксировано нарушение азербайджанской стороной установленной линии соприкосновения: МО РФ
13:47, 14.04.2022
1228 просмотров Смена власти в 1998 году произошла не для спасения Карабах, а для захвата власти: Пашинян
16:49, 17.04.2022
1220 просмотров Путин на неделе встретится с Пашиняном, в нынешней международной обстановке событие особого значения: СМИ
20:43, 15.04.2022
1177 просмотров Президент Арцаха принял добровольцев, отправившихся на линию соприкосновения во время недавней эскалации
20:05, 14.04.2022
1121 просмотров Президент Республики Арцах провел встречу с высшим командным составом Армии обороны