Председатель Постоянной комиссии парламента Греции принял участие в посвященном Геноциду армян мероприятии

Председатель Постоянной комиссии парламента Греции по национальной обороне и международным отношениям Константинос Гюлекас в Салониках принял участие в мероприятии, посвященном 107-й годовщине Геноцида армян. Как сообщает Арменпресс, он возложил венок к памятнику Неизвестному солдату.

Он сделал запись о мероприятии на своей странице в Facebook: «Связи между греками и армянами очень сильны во многих аспектах. Два народа также связаны двумя геноцидами: Геноцидом армян и последующим Геноцидом понтийских греков в Малой Азии».