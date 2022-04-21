В МГИМО состоялась конференция, приуроченная к 30-летию установления дипотношений Армения-РФ

В Московском государственном институте международных отношений (университете) МИД Российской Федерации (МГИМО) 19–20 апреля состоялась конференция «Российско-армянские отношения: к повестке следующего тридцатилетия», которую Институт международных исследований организовал совместно с Аналитическим центром «Орбели». В ходе конференции МГИМО и Центр «Орбели» подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МГИМО, открывая конференцию, проректор по научной работе А.А.Байков отметил важность развития экспертного диалога для российско-армянского сотрудничества. «Следует усилить аналитическое сопровождение двусторонних отношений, чтобы картины мира, из которых исходят в Москве и Ереване, были бы понятными для обеих сторон», — считает проректор.

Соорганизатором конференции со стороны Армении выступил Аналитический центр «Орбели» — ГНКО «Центр общественных связей и информации» администрации премьер-министра Республики Армения. «Орбели» — аналитический центр, который проводит исследования внутренней и внешней политики, безопасности, экономики, а также осуществляет информационное сопровождение работы правительства Армении. По мнению руководителя центра М.К.Яланузяна, «армянские специалисты глубоко заинтересованы в тесном сотрудничестве с российскими аналитическими центрами».

В ходе конференции А.А.Байков и М.К.Яланузян подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между МГИМО и Центром «Орбели». Документ предполагает создание постоянно действующей диалоговой платформы для обмена опытом между исследователями двух стран. Партнерские организации планируют проводить регулярные встречи представителей аналитических центров России и Армении попеременно в двух странах.

Двухдневная конференция на базе ИМИ приурочена к 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Арменией. В ходе пяти сессий эксперты обсудили перспективы российско-армянского сотрудничества, рассмотрели вопросы безопасности на Южном Кавказе и дали оценку евразийской интеграции.