Верховная рада Украины увеличила на 200 млрд гривен расходы на оборону

Верховная рада Украины приняла в целом законопроект о внесении изменений в закон о государственном бюджете на 2022 год, увеличив на 200 млрд гривен резервный фонд, чтобы обеспечивать потребности оборонного сектора. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг представитель правительства в Раде Тарас Мельничук.

"Предполагается увеличить на 200 млрд гривен размер резервного фонда государственного бюджета Украины, что позволит кабмину в оперативном порядке обеспечивать потребности сектора обороны, правоохранительной системы", - написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, продолжил Мельничук, устанавливается, что эти расходы из резервного фонда "будут направляться исключительно на осуществление мер по обеспечению безопасности и обороны", финансовую поддержку внутренне перемещенных лиц и на нужды правоохранительной системы.