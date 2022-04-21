В полицию поступил звонок о бомбе в самолете, осуществляющем рейс Ереван-Москва
21 апреля в 16:10 в полицию поступил звонок о том, что в самолете, осуществляющем рейс Ереван-Москва, заложена бомба.
Как сообщает Арменпресс, по данным полиции, сигнал был получен перед вылетом, и в данный момент проводятся проверки.
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