Азиатские индексы выросли - 21-04-22

ТОКИО, 21 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 21 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.23% и составил 27553.06 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.67% и составил 1928.00 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 2.26% и составил 3079.81 пункта, а HANG SENG снизился на 1.25% и составил 20682.22 пункта.