СМИ: в Берлине расследуют более 200 преступлений против русскоязычных

В Берлине расследуют более чем 200 дел в связи с преступлениями против русскоязычных. Как передает Арменпресс, об этом сообщило издание Tagesspiegel со ссылкой на представителя полиции.

Департамент госбезопасности за период с 24 февраля занимается в общей сложности 206 соответствующими случаями. Речь идет об оскорблениях, угрозах, порче имущества, в отдельных случаях — о насильственных действиях.

Также до начала апреля были начаты пять расследований по факту публичной демонстрации символа Z, который в Германии воспринимается как поддержка военной операции России на Украине.

В Германии ведется оценка потенциально уголовно-наказуемых преступлений по антирусским и проукраинским мотивам, их число за период с 24 февраля по 31 марта находится в "среднем трехзначном диапазоне", заявили ранее в немецком кабмине в ответ на депутатский запрос фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге.

При этом ранее власти отвергли обвинения в русофобии, о которой заявляли участники нескольких акций протеста, прошедших в Германии в апреле.

В начале апреля глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила о фактах нападений на российские объекты и магазины в связи с событиями на Украине. В конце марта глава федерального ведомства уголовной полиции Хольгер Мюнх уже говорил, что еженедельно фиксируется по меньшей мере 200 преступлений против русскоязычных граждан ФРГ — от оскорблений и угроз до физического насилия, ущерба имуществу.